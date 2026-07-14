Verso un Manifesto della Fertilità 2030 convegno con Mulè
Mercoledì 15 luglio, alle 10, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati il Congresso Aife intitolato “Verso un Manifesto della Fertilità 2030”. L’evento prevede un convegno con la partecipazione di un rappresentante politico, Giorgio Mulè. L’incontro si concentra sulla discussione di proposte e strategie legate alla fertilità, coinvolgendo vari esperti e rappresentanti istituzionali.
Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il Congresso Aife “Verso un Manifesto della Fertilità 2030”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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