Preservazione della fertilità | convegno su strategia per far nascere il futuro

Da reggiotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si svolgerà presso il GatjcFertility Center la quinta edizione del convegno nazionale dedicato alla preservazione della fertilità. L’evento, accreditato come formazione continua per i professionisti del settore, riunisce specialisti e ricercatori che discutono di tecniche e strategie legate alla fertilità. Nel corso della giornata si alterneranno interventi e presentazioni di studi recenti, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e metodologie innovative in questo ambito.

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Venerdì 15 maggio, il GatjcFertility Center ospiterà la V edizione del convegno nazionale “Preservazione della fertilità: strategia per far nascere il futuro”, evento Ecm che negli anni si è affermato come punto di riferimento per specialisti, ricercatori e professionisti impegnati nella.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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