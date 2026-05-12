Preservazione della fertilità | convegno su strategia per far nascere il futuro

Venerdì 15 maggio si svolgerà presso il GatjcFertility Center la quinta edizione del convegno nazionale dedicato alla preservazione della fertilità. L’evento, accreditato come formazione continua per i professionisti del settore, riunisce specialisti e ricercatori che discutono di tecniche e strategie legate alla fertilità. Nel corso della giornata si alterneranno interventi e presentazioni di studi recenti, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e metodologie innovative in questo ambito.

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