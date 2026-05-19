Repubblica Ceca partner strategico per l’Italia convegno con Mulè

Il 20 maggio, alle 15.45, presso la Sala della Regina di Montecitorio si terrà un convegno intitolato “Repubblica Ceca partner strategico per l’Italia”. L’evento è organizzato per discutere del rapporto tra i due paesi e si svolge a Roma. Partecipano rappresentanti istituzionali e si parlerà di collaborazioni e iniziative tra le rispettive realtà. L’incontro si inserisce nel calendario di incontri dedicati ai rapporti internazionali tra Italia e Repubblica Ceca.

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