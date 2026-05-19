Repubblica Ceca partner strategico per l’Italia convegno con Mulè

Da lopinionista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio, alle 15.45, presso la Sala della Regina di Montecitorio si terrà un convegno intitolato “Repubblica Ceca partner strategico per l’Italia”. L’evento è organizzato per discutere del rapporto tra i due paesi e si svolge a Roma. Partecipano rappresentanti istituzionali e si parlerà di collaborazioni e iniziative tra le rispettive realtà. L’incontro si inserisce nel calendario di incontri dedicati ai rapporti internazionali tra Italia e Repubblica Ceca.

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Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 15.45, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Repubblica Ceca partner strategico per l’Italia”. Si prevede nell’occasione il messaggio di saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L’Italia è stabilmente tra i primi partner commerciali della Repubblica Ceca, con un interscambio vicino ai 18 miliardi di euro annui. C’è inoltre una forte integrazione nelle filiere automotive, meccanica avanzata e automazione industriale. In crescita la cooperazione in aerospazio, nanotecnologie, ricerca scientifica e infrastrutture tecnologiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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