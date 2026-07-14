Verso Francia-Spagna | Mbappé in Ferrari Yamal con Cupra Sorpresa Pedri

In vista della semifinale tra Francia e Spagna, Mbappé è stato fotografato a bordo di una Ferrari, mentre Yamal è stato visto con una Cupra. Pedri ha attirato l’attenzione con una presenza inaspettata. La partita deciderà quale delle due nazionali avanzerà verso la finale del Mondiale 2026. La sfida si presenta equilibrata, con entrambe le squadre che contano su giocatori di alto livello.

Francia o Spagna: chi staccherò il primo pass per la finale del Mondiale 2026? Il confronto tra le due squadre ricche di talento si preannuncia incerto. Gli uomini di Didier Deschamps inseguono la terza finale intercontinentale consecutiva. La formazione di Luis de la Fuente, invece, prova a replicare il successo di Euro 2024, quando eliminò proprio la Francia al penultimo atto. Ad accomunare le due semifinaliste c’è anche la passione di alcuni campioni per le auto. C’è chi mantiene una linea fedele alle partnership del proprio club e chi invece ama variare. E non manca chi va controcorrente. Ecco le loro scelte. In campo è velocissimo, un vero bolide. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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