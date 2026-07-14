La prima semifinale del Mondiale 2026 si disputa tra Francia e Spagna a Dallas. La partita determina quale delle due nazionali accederà alla finale del 19 luglio al MetLife Stadium, contro la vincente tra Inghilterra e Argentina. Tra i giocatori in campo, si segnalano Mbappé e Yamal, impegnati nella sfida per un posto in finale.

Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas, ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleus, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roja (2-1 al Belgio) si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini di de la Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana, quella decisiva. E a Dallas va in scena Francia-Spagna, quella che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno. Perché torna in campo la Nazionale che, alla vigilia e per tutta la durata del torneo, si è confermata come la principale favorita, quella con meno punti deboli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - È sempre Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per un posto in finale

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Brutal Lamine Yamal amenaza a Francia y a Mbappé -A MBAPPÉ ME ENCARGO DE ELIMINARLO YO

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