A Dallas si gioca la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, con Mbappé in campo per la squadra francese e Yamal per quella spagnola. La partita ripropone il confronto delle semifinali di Euro2024, con entrambe le squadre che si affrontano nuovamente nello stesso stadio e fase del torneo. Le formazioni probabili includono i principali giocatori di entrambe le nazionali, con le rispettive linee offensive e difensive che si preparano alla sfida.

Parata di stelle a Dallas per il remake della semifinale di Euro2024: Francia e Spagna si ritrovano contro nella stessa fase del torneo anche ai Mondiali. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Mondiali, Francia-Spagna,: le probabili formazioni. In campo Mbappé e Yamal

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PARTIDAZOS DE HOY! : FRANCIA, ESPAÑA Y MÉXICO BUSCAN LLEGAR FINOS AL MUNDIAL 2026

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