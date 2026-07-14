Verifiche esclusivamente digitali | la scuola può imporre a tutti i docenti di adottare questa modalità di valutazione?

La scuola può imporre ai docenti di adottare esclusivamente verifiche digitali? La normativa non specifica se l'uso di modalità di valutazione digitali sia obbligatorio o facoltativo. Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha coinvolto aspetti organizzativi e didattici, ma non ci sono indicazioni ufficiali che obblighino tutte le scuole o tutti i docenti a usare solo strumenti digitali per le verifiche. Le scelte restano a discrezione delle istituzioni scolastiche e dei docenti.

Negli ultimi anni la digitalizzazione è entrata in modo sempre più diffuso nella vita delle scuole, interessando sia gli aspetti organizzativi sia quelli legati alla didattica. In questo contesto, non è raro che emergano indicazioni operative relative anche alle modalità di svolgimento delle verifiche. Quando però tali indicazioni incidono su scelte che riguardano direttamente l’attività di insegnamento e valutazione, diventa necessario ricondurle al corretto quadro delle competenze previste dall’ordinamento scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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