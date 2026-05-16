Conclusione periodo di prova docenti 2025 26 | modalità di valutazione e scadenze SCHEMA
L'USR Toscana e l'USR Lazio hanno pubblicato uno schema con le modalità di valutazione e le scadenze per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti per l'anno scolastico 202526. Il documento fornisce indicazioni operative dettagliate per accompagnare i docenti durante questa fase, specificando le date e le procedure da seguire. Le istruzioni sono destinate alle scuole e ai referenti incaricati di gestire il processo di valutazione e di concludere formalmente il percorso di prova.
Sintesi a cura di USR Toscana e USR Lazio con indicazioni operative per la conclusione del periodo di prova dei docenti neoassunti a.s. 202526. L'articolo Conclusione periodo di prova docenti 202526: modalità di valutazione e scadenze SCHEMA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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