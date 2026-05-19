Conclusione periodo di prova docenti 2025 26 | modalità di valutazione per assunti da GPS e scadenze SCHEMA

Sono state pubblicate le modalità di valutazione per i docenti assunti nel periodo 202526, con indicazioni operative fornite dagli uffici scolastici regionali toscano e laziale. Il documento dettaglia le procedure e le scadenze da seguire per concludere il periodo di prova dei nuovi insegnanti. Le indicazioni sono state elaborate per facilitare il percorso di valutazione, con particolare attenzione alle procedure e ai tempi previsti per questa fase.

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