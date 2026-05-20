Ultimissime Inter LIVE | novità sul futuro di Acerbi e De Vrij tutti i dettagli del rinnovo di Chivu
Nelle ultime ore si sono registrate novità riguardo al futuro di due giocatori chiave della squadra, con aggiornamenti su possibili trasferimenti e rinnovi contrattuali. Inoltre, sono stati forniti dettagli sul prolungamento del contratto di un ex calciatore che ha ricoperto anche il ruolo di allenatore. Le notizie sono state condivise in tempo reale attraverso aggiornamenti live, offrendo un quadro completo delle ultime mosse e delle trattative in corso nel mondo nerazzurro.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 20 MAGGIO. Addio Acerbi, l’agente spiega: «Rinnovo? L’Inter non dovrebbe fare offerte. Arabia? Lavoriamo su tutti i fronti» Pastorello fa il punto sul contratto in scadenza di Francesco Acerbi e sulle possibili destinazioni in Serie A, all’estero o in Arabia Saudita Rinnovo De Vrij, parla l’agente: «Dialogo con l’Inter costante. 🔗 Leggi su Internews24.com
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