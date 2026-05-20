Ultimissime Inter LIVE | novità sul futuro di Acerbi e De Vrij tutti i dettagli del rinnovo di Chivu

Nelle ultime ore si sono registrate novità riguardo al futuro di due giocatori chiave della squadra, con aggiornamenti su possibili trasferimenti e rinnovi contrattuali. Inoltre, sono stati forniti dettagli sul prolungamento del contratto di un ex calciatore che ha ricoperto anche il ruolo di allenatore. Le notizie sono state condivise in tempo reale attraverso aggiornamenti live, offrendo un quadro completo delle ultime mosse e delle trattative in corso nel mondo nerazzurro.

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