Incendio Devastante a Lainate | Fiamme Divampano in un Complesso Agricolo Vigili del Fuoco in Azione

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un complesso agricolo a Lainate, intorno alle 14.30. Le fiamme hanno coinvolto un deposito e parte della copertura di uno degli edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone ferite. La situazione è sotto controllo.

?? Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle 14.30 all’interno de “L’agricola” di Lainate. Per il momento nessun ferito. Le fiamme hanno interessato un deposito e parte della copertura di uno degli edifici che compongono il complesso agricolo. Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco con un dispositivo composto da tre autopompe, due autobotti e un’autoscala, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di contenimento dell’incendio, al fine di evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Incendio Devastante a Lainate: Fiamme Divampano in un Complesso Agricolo, Vigili del Fuoco in Azi

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