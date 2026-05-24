Mette la padella sul fuoco e si addormenta sul divano | le fiamme divampano nell’appartamento

Notizia in breve

Sabato sera, i residenti di un edificio tra via Perini e via Endrici hanno chiamato i vigili del fuoco per un incendio in un appartamento. Secondo le testimonianze, una persona aveva messo la padella sul fuoco e si era addormentata sul divano, lasciando le fiamme divampare. L’intervento dei soccorritori ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente, scongiurando danni più gravi. Non sono stati riportati feriti.