Mette la padella sul fuoco e si addormenta sul divano | le fiamme divampano nell’appartamento
Sabato sera, i residenti di un edificio tra via Perini e via Endrici hanno chiamato i vigili del fuoco per un incendio in un appartamento. Secondo le testimonianze, una persona aveva messo la padella sul fuoco e si era addormentata sul divano, lasciando le fiamme divampare. L’intervento dei soccorritori ha evitato che il rogo si estendesse ulteriormente, scongiurando danni più gravi. Non sono stati riportati feriti.
Tragedia sfiorata sabato sera, 23 maggio 2026, tra via Perini e via Endrici dove i residenti di una palazzina abitata hanno allertato i vigili del fuoco per un’abitazione che stava andando a fuoco.Secondo le prime informazioni l’allarme è scattato attorno alle 22, a poche ore di distanza da un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Si addormenta lasciando una candela accesa e il divano prende fuoco: paura in un appartamento in via PaoliNella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di uno stabile in via Paoli.
Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimentoUn'impiegata di Varese era stata licenziata dopo essersi addormentata sul divano durante l'orario di lavoro.