La Commissione europea ha raccomandato di revocare i finanziamenti alla Biennale di Venezia per il padiglione russo. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, tra cui rappresentanti di partiti di maggioranza e opposizione. Essi chiedono un intervento del governo, ritenendo che la questione riguardi anche l’autonomia culturale e le sanzioni internazionali. La discussione si concentra sulla compatibilità tra il sostegno alla cultura e le misure contro un paese coinvolto in conflitti internazionali.

La decisione della Commissione europea di raccomandare la revoca dei finanziamenti alla Biennale di Venezia ha innescato le reazioni politiche, sollevando un acceso dibattito sull’autonomia culturale e il rispetto delle sanzioni internazionali. Mentre il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di un atto di arroganza senza precedenti e il Movimento 5 Stelle definisce la mossa un ricatto vergognoso, la stessa Fondazione veneziana ha risposto con una nota ufficiale criticando le modalità di comunicazione di Bruxelles. Nella giornata di ieri, sabato 11 luglio, la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen ha annunciato via social la raccomandazione ufficiale all’ Agenzia per l’istruzione e la cultura di interrompere il finanziamento comunitario da due milioni di euro previsto per il triennio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padiglione russo alla Biennale: Zaia, Lega e M5s contro Bruxelles per la revoca dei fondi: “Meloni intervenga”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Biennale Venezia, la Commissione Ue ordina la revoca dei fondi dopo la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha raccomandato la revoca di due milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, in seguito alla...

Biennale, Meloni: ‘Non avrei scelto il padiglione russoLa presidente del consiglio ha commentato la partecipazione del padiglione russo alla Biennale di Venezia, affermando di non aver mai scelto di...

Temi più discussi: Biennale Venezia, la Commissione Ue ordina la revoca dei fondi dopo la riapertura del padiglione russo; La Ue punisce la Biennale: Russia ospite, niente fondi; La Commissione europea ha raccomandato la revoca di 2 milioni di euro di finanziamenti alla Biennale; Biennale: l'Ue chiede la revoca del finanziamento da 2 milioni dopo riapertura del padiglione russo.

Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale: la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russo x.com

Biennale Arte, l'Unione Europea revoca i 2 milioni di finanziamenti per il cado del padiglione russoVENEZIA - Quel carteggio, tra maggio e giugno, evidentemente non è bastato. E non è bastata neanche la posizione del governo, in linea con quella di Bruxelles. Ieri sera ... ilgazzettino.it

L’Ue chiede di revocare 2 milioni alla Biennale per il padiglione russo, la Lega attacca Bruxelles e chiama il governoLa Commissione raccomanda all'Eacea di revocare il contributo. La Fondazione aspetta la nota tecnica e prepara la risposta ... affaritaliani.it