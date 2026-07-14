Velletri Colti sul fatto mentre tentavano di entrare in un’abitazione Due arresti dei Carabinieri grazie alla collaborazione di un cittadino
Nella tarda mattinata di giovedì, due persone sono state arrestate dai Carabinieri mentre cercavano di entrare in un’abitazione. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato i sospetti. I militari sono intervenuti sul posto e hanno colto i due in flagranza di reato. Gli arrestati sono stati portati in caserma e dovranno rispondere di tentato furto.
Cronache Cittadine VELLETRI – Nella tarda mattinata di Giovedì 9 Luglio, i militari della Compagnia Carabinieri di Velletri hanno arrestato due cittadini L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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