Ladri seriali di arance colti sul fatto grazie alla segnalazione di un automobilista

Tre uomini di origine catanese sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare arance in un fondo agricolo del comprensorio calatino. La segnalazione di un automobilista ha permesso ai carabinieri di intervenire e bloccare i ladri, che avevano come obiettivo il prelievo di agrumi da rivendere successivamente in strada. I tre sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso.

Ancora una volta tre “razziatori trasfertisti” catanesi, hanno individuato un fondo agricolo del comprensorio calatino per prelevare agrumi a costo zero che poi avrebbero rivenduto per le strade cittadine della loro città. Il lodevole comportamento di un automobilista in transito ha messo in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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