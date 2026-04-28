Colti in flagrante mentre svaligiano un’abitazione a Bordonaro due uomini arrestati dai carabinieri

Due uomini sono stati fermati e arrestati dai Carabinieri a Messina mentre tentavano di svaligiare un’abitazione nella zona di Bordonaro. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno trovato i due soggetti all’interno dell’immobile. Sono stati portati in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure di rito.

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri a Messina con l’accusa di furto in abitazione in concorso. Si tratta di un 48enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, e di un 29enne originario della provincia, entrambi fermati nell’ambito di un servizio di controllo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Due ladri d'auto colti sul fatto dai carabinieri mentre tentavano di partire "a spinta"I movimenti sospetti dei due pregiudicati, ora ai domiciliari, non sono sfuggiti ai carabinieri che sono subito intervenuti, recuperando l'utilitaria... Casavatore, tentano furto d’auto: arrestati due uomini dai carabinieriFermati in via Palizzi con attrezzi da scasso e refurtiva rubata poco prima da una Fiat 500: per i due scattano i domiciliari in attesa di giudizio I... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Firenze, tentano il furto in un’abitazione: colti in flagrante, i Carabinieri arrestano un uomo; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 6 PERSONE, PICKPOCKETS E PUSHER COLTI IN FLAGRANTE SUI MEZZI PUBBLICI; Alcol ai minori sul litorale calabrese: stangata su due locali; Scoperti a rubare: i ladri scappano in auto e si schiantano, fuga a piedi. FIRENZE, TENTANO IL FURTO IN UN'ABITAZIONE: COLTI IN FLAGRANTE, I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO. Si era nascosto dietro le auto ma... facebook La generazione dell'«adultità sospesa»: così i giovani (più colti e impegnati) rinviano le scelte x.com