Un aereo di Ryanair ha perso una ruota mentre era in pista all’aeroporto di Lanzarote. Le telecamere hanno ripreso il momento in cui lo pneumatico si stacca durante le operazioni di movimento. Non sono stati segnalati danni o feriti tra passeggeri e personale. L’incidente ha causato temporanei disagi alla circolazione dei voli. Le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Il distacco di uno pneumatico da un velivolo in pista, colto dalle telecamere esterne, ha scatenato il panico all'aeroporto di Lanzarote lo scorso fine settimana: non sono stati forniti tutti i dettagli del problema tecnico alla base dell'incidente, dal momento che le indagini sono tuttora in corso, ma le immagini sono diventate in breve virali sul web e sui social media. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nella tarda serata di sabato 11 luglio. Una delle gomme del carrello di un aereo della compagnia irlandese Ryanair si è completamente staccato durante una manovra effettuata sulla pista dello scalo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Velivolo Ryanair perde una ruota in pista: paura all’aeroporto di Lanzarote

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Paura a Lanzarote: un aereo Ryanair perde una ruota in pista

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