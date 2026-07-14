A Napoli, la manifestazione si è conclusa con contestazioni che hanno compromesso l’unità del campo largo. Successivamente, a Roma, si sono registrati segnali di tensione e incertezza, con il progetto comune di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Avs che mostra segni di crisi. Le divisioni tra i partiti e i timori di ulteriori problemi hanno indebolito la compattezza della manifestazione.

Il campo largo s’è squagliato in piazza come un gelato sull’asfalto di piazza del plebiscito. Dopo le clamorose contestazioni di Napoli, il progetto unitario di Pd, M5s e Avs si inceppa e il centrosinistra è costretto a fare i conti con divisioni, malumori e timori di nuove figuracce. La manifestazione prevista a Padova è stata ufficialmente cancellata e, secondo quanto filtra dagli ambienti del Nazareno, potrebbe saltare anche quella di riserva ipotizzata a Roma per la prossima settimana. Più che mobilitare le piazze, Schlein, Conte e compagni sembrano impegnati a evitare nuovi incidenti politici. Per questo, almeno per il momento, l’unico appuntamento destinato a sopravvivere è la “veglia” davanti al Parlamento promossa da Riccardo Magi contro la riforma elettorale del governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Vedi Napoli e poi molli: il campo largo si è squagliato in piazza. In bilico la manifestazione di Roma

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