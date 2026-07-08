Durante una riunione pubblica a Napoli, alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di un esponente politico che stava parlando dei risultati ottenuti in Parlamento. Un altro partecipante ha contestato gli interventi, portando Fratoianni a intervenire come mediatore. Nel frattempo, sui social sono state condivise attestazioni di solidarietà da parte di una leader politica. Un’altra figura politica ha poi chiesto di superare le divisioni e di evitare regali alle destre.

Contestata la prima riunione pubblica del Campo Largo a Napoli. Alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di Roberto Fico mentre rivendicava i risultati raggiunti quando era alla Camera. Giuseppe Conte dal palco ha cercato di placare la protesta: «Non facciamo decreti per impedirvi il dissenso, venite qui a discutere pacificamente». La manifestazione è stata momentaneamente interrotta. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con i contestatori. Anche la diretta streaming del Corriere è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa. E in serata è arrivato anche... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Campo Largo a Napoli, Pap interrompe la manifestazione: contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere. Post solidale di Meloni. E poi Schlein: «Basta divisioni e regali alle destre»

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Esprimo la mia solidarietà ai leader e agli attivisti del campo largo, contestati durante la manifestazione di Napoli da esponenti di Potere al Popolo, che hanno tentato di impedirne il regolare svolgimento. La libertà di organizzare e svolgere una manifestazio x.com

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