Campo Largo a Napoli Pap interrompe la manifestazione | contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere Post solidale di Meloni E poi Schlein | Basta divisioni e regali alle destre

Da napoli.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una riunione pubblica a Napoli, alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di un esponente politico che stava parlando dei risultati ottenuti in Parlamento. Un altro partecipante ha contestato gli interventi, portando Fratoianni a intervenire come mediatore. Nel frattempo, sui social sono state condivise attestazioni di solidarietà da parte di una leader politica. Un’altra figura politica ha poi chiesto di superare le divisioni e di evitare regali alle destre.

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Contestata la prima riunione pubblica del Campo Largo a Napoli. Alcuni attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto l'intervento di Roberto Fico mentre rivendicava i risultati raggiunti quando era alla Camera. Giuseppe Conte dal palco ha cercato di placare la protesta: «Non facciamo decreti per impedirvi il dissenso, venite qui a discutere pacificamente».  La manifestazione è stata momentaneamente interrotta. Nicola Fratoianni è sceso tra la folla per provare a dialogare con i contestatori. Anche la diretta streaming del Corriere  è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa.  E in serata è arrivato anche... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Campo Largo a Napoli, Pap interrompe la manifestazione: contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere. Post solidale di Meloni. E poi Schlein: «Basta divisioni e regali alle destre»
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