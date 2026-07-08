Le contestazioni contro la manifestazione del campo largo a Napoli

Da ilpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento di un ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle a Napoli, alcuni attivisti con bandiere di Potere al popolo sono entrati in piazza e hanno protestato, cantando cori contro i leader presenti sul palco. La manifestazione del “campo largo” ha visto quindi un momento di tensione con contestazioni da parte di un gruppo di attivisti. Nessun altro dettaglio sui numeri o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

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Mentre parlava Roberto Fico, ex presidente della Camera del Movimento 5 Stelle, qualche decina di attivisti con le bandiere di Potere al popolo è entrata in piazza e ha iniziato a protestare intonando cori contro ai leader sul palco. Giuseppe Conte dei 5 Stelle ha inizialmente risposto loro dal palco, ma dopo che sono iniziati alcuni scontri fra i sostenitori dei partiti della manifestazione e quelli di Potere al Popolo, i leader sono dovuti scendere nella piazza per fare da mediatori. La situazione si è risolta dopo pochi minuti, con gli attivisti che si sono allontanati. Il campo largo è una coalizione ancora poco definita, anche se sembra intenzionato a presentarsi come fronte unito del centrosinistra alle elezioni politiche del 2027. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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