Un incendio si è sviluppato alla Solfatara di Pozzuoli, portando all’evacuazione di alcune famiglie e alla distruzione di decine di auto. Nella stessa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Ponticelli, zona orientale di Napoli, e tra via San Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno coinvolto più squadre.

Notte di lavoro a Napoli per i vigili del fuoco impegnati ieri nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati a Ponticelli, zona orientale della città, e nell’area tra via San Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara al confine con il comune di Pozzuoli. Nel pomeriggio di ieri, a scopo precauzionale, sono state evacuate 22 persone residenti in via V traversa Pisciarelli, nel comune di Pozzuoli. La situazione di emergenza è poi rientrata e tutte le famiglie hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni. Dopo la conclusione dei lanci di acqua effettuati dagli elicotteri, quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la notte nelle operazioni di bonifica e spegnimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vasto incendio alla Solfatara di Pozzuoli, famiglie evacuate e decine di auto distrutte. Il video

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