Incendio a Pozzuoli evacuate alcune concessionarie | scoppiano le ruote delle auto

Da ilmattino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pozzuoli, un incendio ha interessato la sterpaglia vicino all’Accademia Aeronautica, portando all’evacuazione di alcune concessionarie auto, dove si sono verificati scoppi alle gomme. La sede di un’emittente televisiva locale è stata evacuata a causa dell’incendio ancora in corso. Le alte temperature di questi giorni hanno contribuito alla propagazione del fuoco, che si è esteso in un’area di sterpaglia. Nessuna informazione su eventuali danni alle strutture o feriti.

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L?afa di questi giorni che diventa pericolosa: a Pozzuoli, all?altezza Accademia Aeronautica, la sterpaglia prende fuoco. Evacuata anche la sede di Canale 21, incendio ancora in corso.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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