Incendio a Pozzuoli evacuate alcune concessionarie | scoppiano le ruote delle auto

Notizia in breve

A Pozzuoli, un incendio ha interessato la sterpaglia vicino all’Accademia Aeronautica, portando all’evacuazione di alcune concessionarie auto, dove si sono verificati scoppi alle gomme. La sede di un’emittente televisiva locale è stata evacuata a causa dell’incendio ancora in corso. Le alte temperature di questi giorni hanno contribuito alla propagazione del fuoco, che si è esteso in un’area di sterpaglia. Nessuna informazione su eventuali danni alle strutture o feriti.