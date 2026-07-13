Incendio a Pozzuoli evacuate alcune concessionarie | scoppiano le ruote delle auto
A Pozzuoli, un incendio ha interessato la sterpaglia vicino all’Accademia Aeronautica, portando all’evacuazione di alcune concessionarie auto, dove si sono verificati scoppi alle gomme. La sede di un’emittente televisiva locale è stata evacuata a causa dell’incendio ancora in corso. Le alte temperature di questi giorni hanno contribuito alla propagazione del fuoco, che si è esteso in un’area di sterpaglia. Nessuna informazione su eventuali danni alle strutture o feriti.
L?afa di questi giorni che diventa pericolosa: a Pozzuoli, all?altezza Accademia Aeronautica, la sterpaglia prende fuoco. Evacuata anche la sede di Canale 21, incendio ancora in corso.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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