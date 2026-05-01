Incendio sul tetto di una palazzina a Bernareggio | vasto rogo 12 famiglie evacuate

Oggi, nel giorno del Primo Maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bernareggio per un incendio divampato sul tetto di una palazzina. L’incendio si è rapidamente esteso, coinvolgendo diverse parti dell’edificio e rendendo necessaria l’evacuazione di 12 famiglie. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso, mentre le fiamme sono state domate nel corso della giornata. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Bernareggio (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Vigili del Fuoco in azione oggi, Primo Maggio 2026, in Brianza. Intorno alle ore 13 diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Monza e Brianza, Lecco e Milano sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato la copertura di un edificio condominiale di tre piani in via Leonardo Da Vinci a Bernareggio (Monza e Brianza). A scopo precauzionale, sono stati evacuati 12 nuclei familiari. In fiamme 200 mq di tetto. In base a quanto emerso le fiamme hanno coinvolto circa 200 mq di tetto. Nel pomeriggio le squadre hanno operato con l’obiettivo di estinguere gli ultimi focolai e per le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio sul tetto di una palazzina a Bernareggio: vasto rogo, 12 famiglie evacuate Notizie correlate Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuateBergamo, 28 aprile 2026 – Attimi di paura, oggi 28 aprile, in via Don Bosco a Bergamo a causa di un incendio partito dal tetto di una palazzina al... Tetto di una palazzina a rischio crollo: 6 famiglie evacuate in via SalomoneA Foggia un palazzo di via Salomone 98 abitato da sei nuclei familiari è stato sgomberato dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco per il cedimento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro; Il fumo e le fiamme si propagano sul tetto di un'abitazione (FOTO): intervento dei vigili del fuoco; Incendio sul tetto di una casa a Barrafranca: l’intervento dei Vigili del Fuoco; Incendio del tetto ventilato di un'abitazione. Incendio sul tetto di una palazzina a Bernareggio: vasto rogo, 12 famiglie evacuateLe operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa della conformazione della copertura e della tipologia dei materiali coinvolti ... ilgiorno.it Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazioneCormano, incendio tetto in una palazzina in ristrutturazione, intervento dei Vigili del fuoco. Emergenza nella mattinata di oggi, 28 aprile in via Giacomo ... ilnotiziario.net Paura a Serdiana per un incendio nato da un barbecue, volontaria intervenuta per i soccorsi intossicata dal fumo e portata al Ss Trinità - facebook.com facebook Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com