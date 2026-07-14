Alla Camera, la maggioranza di governo ha perso di un voto sull'emendamento di Fratelli d’Italia che prevede il voto di preferenza nella legge elettorale. Durante la seduta, alcuni membri sono stati ripresi mentre si filmavano mentre votavano, presumibilmente per evitare accuse di tradimento. La votazione si è conclusa con una sconfitta di un solo voto, evidenziando la stretta differenza tra i gruppi parlamentari coinvolti.

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 La maggioranza di Governo è andata sotto - di un solo voto - alla Camera sulla nuova legge elettorale, sull'emendamento proposta da FdI per il sì alle preferenze. Ma l'opposizione ha chiesto il voto a scrutinio segreto, e nonostante il parere contrario della premier, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera ha dato il via libera. Temendo di essere accusati di essere franchi tiratori, "vannacciani" hanno filmato il proprio voto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Vannacciani" si filmano mentre votano su preferenze per non essere accusati di tradimento

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Vannacciani si filmano mentre votano su preferenze per non essere accusati di tradimento

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