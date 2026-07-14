Durante una seduta parlamentare, alcuni rappresentanti hanno annunciato il loro voto favorevole a un emendamento di Fratelli d’Italia sulle preferenze, pur criticandolo. Un esponente ha dichiarato che voteranno “turandosi il naso” perché considerano l’emendamento manipolatorio, che dà l’impressione di consentire una scelta diretta dei parlamentari, ma in realtà manterrebbe i capilista bloccati. Un altro membro del partito ha riconosciuto che i cittadini si riprendono in parte il diritto di scegliere.

“Noi voteremo a favore dell’emendamento di Fratelli d’Italia sulle preferenze turandoci il naso perché evidentemente è un emendamento manipolatorio che darà l’idea agli italiani di votare e scegliere i parlamentari in modo diretto ma in realtà è una legge che manderà i capilista bloccati, quindi ancora è un esempio di scippo di democrazia”. Edoardo Ziello, annuncia la decisione a nome di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Capolista bloccato, pluri-candidature e poi possibilità di scegliere sulla scheda elettorale fino a tre preferenze tra i nomi già presenti sulla scheda elettorale. Questo in sintesi l’emendamento fortemente voluto da Fratelli d’Italia alla nuova legge elettorale, che nel pomeriggio di oggi inizierà il suo percoso a Montecitorio con le prime votazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tornano le preferenze (finte). I vannacciani già abbandonano la lotta dura: “Votiamo turandoci il naso”. E Rampelli (Fdi) ammette: “I cittadini si riprendono in parte il diritto di scegliere”

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