In Parlamento si parla di preferenze, un termine che ha suscitato reazioni tra i politici. La discussione riguarda le modalità di voto e la rappresentanza degli elettori. La parola è stata pronunciata in un momento di tensione tra i membri delle diverse forze politiche. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla possibilità di modificare le regole relative alle preferenze nelle prossime tornate elettorali. La questione coinvolge anche le procedure di voto e la trasparenza delle scelte dei cittadini.

C’è un’aria strana nei corridoi del Parlamento. Qualcuno avrebbe pronunciato una parola quasi oscena: preferenze. Non bonus. Non deroghe. Non commissioni speciali. Preferenze. Quelle che permettono agli elettori di scegliere chi mandare in Parlamento invece di timbrare le decisioni delle segreterie dei partiti politici. Un’idea così sovversiva da far sembrare normale la fantascienza. Molti osservatori controllano ancora se non sia una burla di fine legislatura. Nella battaglia sulla nuova legge elettorale, diversi partiti preparano emendamenti per reintrodurre il voto di preferenza. La scadenza incombe. Entro giovedì 11 corrente andranno depositate le modifiche e arriverà il momento della verità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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