Chi è Giuseppe Barboni il vannacciano del pestaggio a un migrante Le aziende vuote i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

Un uomo di Vannaccio è stato coinvolto in un episodio di aggressione a un migrante iracheno ripreso in un video pubblicato sui social. Le immagini mostrano un pestaggio avvenuto in strada, con il sospetto che l’episodio possa essere stato orchestrato per attirare l’attenzione online e aumentare i follower. La vicenda ha suscitato attenzione anche a livello religioso, con un cardinale che ha diffidato l’individuo coinvolto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o conseguenze legali.

Il sospetto neanche troppo velato è che l’idea dell’ aggressione a un uomo iracheno per strada ripresa e pubblicata sui social sia stata per Giuseppe Barboni una trovata solo per raccattare qualche follower in più. E perché no, anche per farsi notare ancora di più all’interno del movimento di Roberto Vannacci, da cui da tempo il sedicente imprenditore e influencer, con un passato da lottatore, sarebbe rimasto folgorato. Alle recenti celebrazioni per il 4 luglio all’ambasciata americana a Roma, Barboni è stato accolto calorosamente dall’ambasciatore americano Tilman Fertitta, di cui vanta l’amicizia come mostra lui stesso sui social. Per non farsi mancare niente, nella bio di Instagram si dichiara anche giornalista. 🔗 Leggi su Open.online

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