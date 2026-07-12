L'imprenditore Barboni vicino a Vannacci fa lo sceriffo e picchia un immigrato per strada | il video del pestaggio

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha aggredito un immigrato in strada, colpendolo con un pugno. L'aggressione è stata ripresa da un video che mostra il momento in cui l’uomo, identificato come imprenditore, si avvicina e colpisce il giovane, che si trovava in evidente stato di alterazione. L'aggressore ha detto di aver agito perché il migrante disturbava i passanti occupando la carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali.

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L'imprenditore Giuseppe Barboni, che ha la tessera di Futuro nazionale, si è scagliato contro un immigrato per strada, con la scusa che il giovane, in evidente stato di alterazione, stava dando fastidio ai passanti occupando la carreggiata. Il video delle botte è stato condiviso anche dallo stesso Barboni sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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