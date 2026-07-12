L'imprenditore Barboni vicino a Vannacci fa lo sceriffo e picchia un immigrato per strada | il video del pestaggio

Notizia in breve

Un uomo ha aggredito un immigrato in strada, colpendolo con un pugno. L'aggressione è stata ripresa da un video che mostra il momento in cui l’uomo, identificato come imprenditore, si avvicina e colpisce il giovane, che si trovava in evidente stato di alterazione. L'aggressore ha detto di aver agito perché il migrante disturbava i passanti occupando la carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali.