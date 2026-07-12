L'imprenditore Barboni vicino a Vannacci fa lo sceriffo e picchia un immigrato per strada | il video del pestaggio
Un uomo ha aggredito un immigrato in strada, colpendolo con un pugno. L'aggressione è stata ripresa da un video che mostra il momento in cui l’uomo, identificato come imprenditore, si avvicina e colpisce il giovane, che si trovava in evidente stato di alterazione. L'aggressore ha detto di aver agito perché il migrante disturbava i passanti occupando la carreggiata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali.
L'imprenditore Giuseppe Barboni, che ha la tessera di Futuro nazionale, si è scagliato contro un immigrato per strada, con la scusa che il giovane, in evidente stato di alterazione, stava dando fastidio ai passanti occupando la carreggiata. Il video delle botte è stato condiviso anche dallo stesso Barboni sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
De Luca ci riprova: lo Sceriffo vuole Salerno per la quinta volta e fa saltare il campo largoVincenzo De Luca ha annunciato di presentare sette liste per le prossime elezioni amministrative a Salerno, con l’obiettivo di essere riconfermato...
Roma Casal del Marmo, 18enne colombiano uccide a coltellate il vicino 57enne, "lite degenerata" per rifiuti in strada - VIDEOUn giovane di 18 anni di origini colombiane ha ucciso con coltellate un uomo di 57 anni, sotto gli occhi della compagna di quest’ultimo.