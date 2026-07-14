Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco invita a convertirsi e a non dare per scontato il perdono di Dio, facendo i propri comodi. Gesù rimprovera Corazin, Betsàida e Cafarnao perché, pur avendo visto i suoi miracoli, non si sono convertite. Chi riceve più luce porta anche una maggiore responsabilità davanti a Dio. In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite: «Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 14 luglio 2026: Dio non si stanca di chiamarti, ma mai approfittarsene

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Maratona Carismatica 9 luglio: DIO NON SI STANCA DI TE (Il cuore Divino che ti guarisce)

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