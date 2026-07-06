Nel Vangelo del 6 luglio 2026 si evidenzia come il dolore possa portare a riconoscere Gesù come il Figlio di Dio. Il commento sottolinea che la fede permette a una donna malata di essere guarita e a una bambina di risuscitare, dimostrando la relazione tra sofferenza e speranza nella Risurrezione. Don Luigi Maria Epicoco ha commentato che questi eventi mostrano come il dolore possa essere un’occasione di incontro con Cristo.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sul dolore che conduce a Cristo e sulla speranza della Risurrezione. Gesù guarisce una donna malata grazie alla sua fede e risuscita la figlia di un uomo. Il Vangelo rivela il suo potere sulla sofferenza, sulla morte e offre speranza. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 6 luglio 2026: il dolore è l’occasione per ricordarci che Gesù è il Figlio di Dio

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