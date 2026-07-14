Vandalizzata la biblioteca di Acilia | danneggiati l’ingresso e gli uffici

La biblioteca comunale “Sandro Onofri” di Acilia è stata vandalizzata, con l’ingresso e gli uffici danneggiati. Sono stati rotti porte e finestre, e sono stati trovati segni di imbrattatura e danneggiamenti all’interno. L’episodio si è verificato durante la notte, senza che ci siano state segnalazioni o interventi immediati. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ostia, 14 luglio 2026 – La devastazione dell’ingresso e degli uffici della biblioteca comunale “Sandro Onofri” di Acilia, nel Municipio X, riaccende il dibattito sulla sicurezza, sul degrado e sulla progressiva perdita di servizi culturali nelle periferie della Capitale. A intervenire è Giovanni Barbera, segretario romano del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale del partito, che definisce quanto accaduto non un semplice episodio di microcriminalità, ma il sintomo di un problema più profondo. “Non è una bravata, ma il sintomo di un peggioramento sociale”. “La devastazione dell’ingresso e degli uffici della biblioteca comunale di Acilia non è un semplice episodio di microcriminalità o una bravata giovanile”, afferma Barbera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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