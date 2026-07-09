Poste ridotti gli orari di apertura | Perché gli uffici chiusi in estate?
Gli uffici postali hanno ridotto gli orari di apertura durante l’estate, con alcuni chiusi completamente. La decisione ha suscitato proteste di sindacati e associazioni dei consumatori, che chiedono spiegazioni sui motivi dei cambiamenti. La riduzione degli orari ha eliminato le lunghe file che si formavano in passato negli sportelli durante i mesi caldi. La questione riguarda principalmente la diminuzione del personale e la gestione delle risorse in periodo estivo. La questione è ora al centro di discussioni tra amministrazioni e rappresentanti dei cittadini.
Un tempo in estate c’erano le file agli sportelli delle Poste. Oggi no, perché davanti c’è un cartello con scritto "Chiuso". La protesta parte da Cgil e Federconsumatori, e viene sposata dall’amministrazione comunale. Quello che andrà in scena durante il proseguo dell’estate è un film già visto sottolinea il sindacato assieme all’associazione dei consumatori. "L’anno scorso - spiegano -, nei mesi di luglio e agosto, sono stati soppressi 82 turni di apertura di mattina e 205 turni a pomeriggio. Il Comune di Rimini, anche a seguito delle nostre denunce pubbliche contro la riduzione del servizio di Poste Italiane, aveva giustamente fatto ricorso all’Agcom ( l’Autorità per le garanzie nelle comunicazione) contro un taglio ritenuto insostenibile per gli uffici postali del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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