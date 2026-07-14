Un’indagine collegata all’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa di un giornalista in provincia di Roma ha scoperto prove che coinvolgono Valter Lavitola. Secondo le verifiche, Lavitola avrebbe pianificato di fuggire all’estero. Le indagini si concentrano su questa intenzione e sui movimenti dell’uomo, che avrebbe cercato di lasciare il paese prima di essere fermato. La vicenda si inserisce nell’ambito delle indagini sull’attentato e sulla sua possibile connessione con Lavitola.

Valter Lavitola voleva scappare, ci sarebbero le prove. Compie uno step ulteriore, infatti, l’inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, a Torvaianica sul litorale laziale. Come riferisce Il Messaggero, c’è un elemento potrebbe aggravare la posizione di Lavitola, indagato dalla Procura di Roma come presunto mandante dell'esplosione. L'ex editore aveva acquistato un biglietto aereo per il Camerun, e lo aveva fatto pochi giorni dopo l'arresto dei quattro avellinesi ritenuti gli esecutori materiali dell'attacco. Secondo gli inquirenti della Dda di Roma, coordinati dai pm Carlo Villani ed Edoardo De Santis insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo, il viaggio era previsto per il 4 luglio, appena quattro giorni dopo gli arresti del 30 giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Valter Lavitola stava per fuggire all'estero: ecco la prova che lo incastra

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Quello che sta venendo a galla sulla vicenda del fantomatico attentato a Sigfrido Ranucci supera persino le dietrologie dei più maliziosi. Lavitola infatti nelle settimane a ridosso dell'attentato stava lavorando per lanciare in politica la figura di Ranucci: il facce x.com

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