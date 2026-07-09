Valter Lavitola e i sondaggi per Ranucci premier l’ultima ombra dietro alla bomba e lo stop dopo gli arresti

Si ipotizza un movente politico dietro alla bomba esplosa davanti all’abitazione di un giornalista, secondo quanto riportato dai quotidiani italiani. La vicenda ha portato a un arresto e ha suscitato attenzione per le possibili connessioni con sondaggi e attività di un ex dirigente di un’agenzia di stampa. L’indagine prosegue senza ulteriori dettagli ufficiali, mentre si attendono sviluppi sulle motivazioni e sui soggetti coinvolti.

È l’ipotesi di un movente politico a insistere sulle pagine dei quotidiani italiani per il secondo giorno di fila a proposito della bomba esplosa fuori da casa di Sigfrido Ranucci. Lo ammette chissà quanto involontariamente Valter Lavitola in un lungo colloquio con Giacomo Amadori su La Verità, quando ammette di aver lavorato a un progetto che avrebbe lanciato Ranucci come candidato premier per il Campo Largo. In questo si insinua l’idea che un attentato di quel genere, senza vittime, avrebbe potuto «pompare» la candidatura del conduttore di Report. Ma entrambi insistono sulla stessa strada, secondo cui non ci voleva certo una bomba sotto casa per avere la visibilità di cui già gode. 🔗 Leggi su Open.online

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