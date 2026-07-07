La bomba a Ranucci e lo stupore per l’amico Valter Lavitola come sono arrivati a lui Chi è il faccendiere | i ricatti a Berlusconi e le inchieste

Il conduttore di Report ha espresso sorpresa per l’indagine che coinvolge Valter Lavitola come presunto mandante di un attentato contro di lui. Ranucci ha dichiarato di essere sconvolto dalla notizia e di voler capire meglio la situazione. Lavitola è noto come faccendiere coinvolto in ricatti politici e in diverse inchieste giudiziarie. La notizia ha sollevato attenzione sul suo ruolo e sulle indagini in corso.

La notizia che Valter Lavitola fosse indagato come presunto mandante dell’attentato contro di lui ha colto di sorpresa lo stesso Sigfrido Ranucci. Al Corriere della Sera il conduttore di Report ammette tutto il suo stupore: «Sono sconvolto, siamo amici, adesso voglio capire». Parole che confermano un legame tutt’altro che superficiale. A Repubblica, Ranucci racconta: «Per me Valter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni. Sono sconvolto, sconcertato, non so che cosa pensare, se non che mi affido alle indagini della Procura e dei Carabinieri. In questo momento non mi sento di rilasciare altre dichiarazioni». I contatti anche dopo l’arresto e la foto al ristorante di Lavitola. 🔗 Leggi su Open.online

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