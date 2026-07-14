Valmontone Si chiude il sipario sulla Festa dell’Unità | un successo straordinario di popolo e idee Da qui parte la vera alternativa per il Lazio
Si è conclusa la Festa dell’Unità a Valmontone, con una grande partecipazione di pubblico e un intenso dibattito. Le giornate di incontri hanno registrato un’affluenza significativa, sottolineando l’interesse per le idee presentate. Gli organizzatori hanno dichiarato che da questo evento nasce una vera alternativa politica per il Lazio. La manifestazione si è chiusa dopo diversi giorni di attività, lasciando un segno di coinvolgimento e confronto tra i partecipanti.
Cronache Cittadine VALMONTONE – (Comunicato Stampa) Dopo giornate intense di dibattiti, partecipazione e grandissima affluenza, si è conclusa la Festa dell’Unità di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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