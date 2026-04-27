A Viterbo si svolge la Festa dell’Unità provinciale dal 18 al 21 giugno presso il parco Chiara Lubich. L’evento durerà quattro giorni e vedrà incontri dedicati alla politica e alle idee, coinvolgendo diverse realtà locali. La manifestazione si propone di offrire uno spazio di confronto e di dibattito aperto a cittadini e partecipanti interessati alle tematiche sociali e politiche.

? Cosa sapere Viterbo ospita la Festa dell'Unità provinciale dal 18 al 21 giugno al parco Chiara Lubich.. L'evento prevede la chiusura di via della Verità per creare un'area pedonale e politica.. Dal 18 al 21 giugno il parco comunale Chiara Lubich di Viterbo ospiterà la Festa dell’unità in versione provinciale, trasformando l’area di porta della Verità in un centro nevralgico di dibattito e aggregazione sociale. L’evento, che segna un importante salto di qualità rispetto alla passata edizione, vedrà la città protagonista di una rassegna che coinvolge l’intero territorio. La macchina organizzativa sta già lavorando per riconfigurare il quadrante urbano circostante: via della Verità e via Niccolò di Tuccia saranno infatti chiuse al traffico per dare vita a un’ampia zona pedonale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo si trasforma: 4 giorni di Festa dell’Unità tra politica e idee

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