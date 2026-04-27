A Viterbo la Festa dell' unità provinciale | Sarà un laboratorio di idee per le elezioni amministrative

A Viterbo si svolge la Festa dell'unità provinciale, evento che quest'anno si propone come un laboratorio di idee in vista delle prossime elezioni amministrative. L'edizione 2026 rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti, con la città che ospita per la prima volta questa manifestazione a livello provinciale. La festa segue un periodo di segnali di ripartenza e coinvolge diversi partecipanti locali.

Dopo il segnale di ripartenza lanciato lo scorso anno, l'edizione 2026 della Festa dell'unità segna un salto di qualità importante, con Viterbo che ospiterà un edizione provinciale della rassegna. L'appuntamento è per il prossimo giugno, dal 18 al 21, nel parco comunale Chiara Lubich, a ridosso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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