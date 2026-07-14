Valentino Rossi cerca il poker | a Misano con Bmw per il Gt World Challenge

Valentino Rossi partecipa alla gara del GT World Challenge a Misano con una BMW. L’obiettivo è ottenere il suo quarto successo nella serie. La competizione si svolge sulla pista di Misano Adriatico. Rossi ha già vinto tre volte in questa categoria e cerca di raggiungere un record. La gara si svolge il 14 luglio 2026. Rossi corre con un team di auto sportive, confermando il suo impegno nel motorsport.

Misano Adriatico (Rimini), 14 luglio 2026 – Valentino Rossi e la caccia a uno storico Poker. La leggenda delle due ruote da alcuni anni si è ritagliato un ruolo da protagonista sulle quattro ruote nel GT World Challenge. La competizione arriverà nel weekend al Misano World circuit. Ed è qui che Valentino Rossi ha vinto le ultime tre edizioni della competizione riservata alla sua categoria in gara. Dopo aver conquistato negli ultimi anni due successi insieme a Maxime Martin e lo scorso anno con Raffaele Marciello, Rossi condivide ora la BMW con il giovane talento Max Hesse. Sarà spettacolo puro anche perché a Misano si potrà assistere alla più grande griglia di partenza mai vista nella Sprint Cup, con ben 44 vetture, suddivise nelle categorie Pro, Gold Cupo, Silver Cup e Bronze Cup, che si sfideranno in due gare da 60 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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