MotoGp qualifiche Catalogna | cade Bezzecchi Valentino Rossi non ci crede

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, Marco Bezzecchi è scivolato in curva 2 negli ultimi minuti, cadendo e interrompendo le prove. Valentino Rossi ha assistito alla scena e ha mostrato disappunto. La sessione si è conclusa con il pilota italiano dell'Aprilia fuori pista, mentre Rossi ha seguito con attenzione gli sviluppi della qualificazione. Niente di fatto, dunque, per Bezzecchi che non è riuscito a migliorare il suo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche del Gp di Catalogna. Il pilota italiano dell'Aprilia scivola in curva 2 nei minuti finali e Valentino Rossi si dispera così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp qualifiche catalogna cade bezzecchi valentino rossi non ci crede
© Gazzetta.it - MotoGp, qualifiche Catalogna: cade Bezzecchi, Valentino Rossi non ci crede
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, Sprint GP Spagna: Marc Marquez cade, torna ai box, rientra con la Ducati da bagnato e vince

Video MotoGP, Sprint GP Spagna: Marc Marquez cade, torna ai box, rientra con la Ducati da bagnato e vince

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta nelle FP1, cade Martin. Bene Bezzecchi, alle 15:00 le pre-qualifiche

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta nella FP1, cade Martin. Bene Bezzecchi, Bagnaia in difficoltà. Dalle 15:00 le pre-qualifiche

valentino rossi motogp qualifiche catalogna cadeMotoGP Catalogna: Acosta vola e fa la pole, davanti a Morbidelli e Marquez. Bezzecchi cade ed è 12°: la griglia di partenzaIl ragazzo di KTM è il quinto pole-man di stagione, davanti alle due Ducati in grande risalita; caduta in Q2 per Bezzecchi, scatterà dalla quarta fila appena davanti a Bagnaia. Oggi alle 15 la sprint. sport.quotidiano.net

valentino rossi motogp qualifiche catalogna cadeBezzecchi cade nelle qualifiche di Barcellona, Valentino Rossi reagisce cosìPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali , Privacy & Cookies , informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria , assistenza e contatti. Tutti i marchi ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web