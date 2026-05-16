MotoGp qualifiche Catalogna | cade Bezzecchi Valentino Rossi non ci crede
Durante le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, Marco Bezzecchi è scivolato in curva 2 negli ultimi minuti, cadendo e interrompendo le prove. Valentino Rossi ha assistito alla scena e ha mostrato disappunto. La sessione si è conclusa con il pilota italiano dell'Aprilia fuori pista, mentre Rossi ha seguito con attenzione gli sviluppi della qualificazione. Niente di fatto, dunque, per Bezzecchi che non è riuscito a migliorare il suo tempo.
Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche del Gp di Catalogna. Il pilota italiano dell'Aprilia scivola in curva 2 nei minuti finali e Valentino Rossi si dispera così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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