Valdo Spini ha raccontato di essere finito in fondo alla lista alle elezioni del 1987, ma alla fine è riuscito a ottenere più voti di tutti gli altri candidati. È stato un risultato inaspettato, considerando la posizione iniziale. La sua esperienza è stata citata in un dibattito attuale sul ritorno al voto di preferenza, che vede confrontarsi chi teme l’astensionismo e chi invece vuole rafforzare il ruolo dei territori.

Roma, 14 luglio 2026 - Il dibattito sul ritorno al voto di preferenza si fa sempre più acceso, stretto tra il rischio di astensionismo e la necessità di restituire centralità ai territori. Ma cosa succede quando gli elettori possono davvero scegliere il proprio rappresentante, scardinando i calcoli delle segreterie di partito? Torna alla memoria il caso dell’ ex ministro e decano della politica italiana ed europea Valdo Spini – parlamentare per otto legislature dal 1979 al 2008 – che nel 1987, contro ogni pronostico e partendo dalla tredicesima posizione 13 in lista fu campione di preferenze. Lei definì la sua campagna elettorale del 1987 originale per quegli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valdo Spini e le elezioni dell’87: “Ero in fondo alla lista: arrivai primo”

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