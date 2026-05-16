Cicinho | A Roma ero spesso ubriaco | arrivai a bere 70 birre in un giorno

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cicinho, ex giocatore di Roma e Real Madrid, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita passata, tra cui episodi di eccessi e abitudini poco salutari. Ha raccontato di aver bevuto fino a 70 birre in un solo giorno e di aver tatuato parti del corpo mentre era sotto effetto dell’alcol, per non sentire il dolore. Inoltre, ha parlato delle poche ore di sonno che riusciva a dormire nelle notti trascorse in Italia.

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Un racconto che lascia sbalorditi quello di Cicinho, ex terzino di Roma e Real Madrid. Dai tatuaggi fatti da ubriaco "per non sentire dolore" alle poche ore dormite di notte, passando per i tanti eccessi con l'alcol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cicinho: "A Roma ero spesso ubriaco: arrivai a bere 70 birre in un giorno"
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