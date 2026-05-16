Cicinho | A Roma ero spesso ubriaco | arrivai a bere 70 birre in un giorno
Cicinho, ex giocatore di Roma e Real Madrid, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita passata, tra cui episodi di eccessi e abitudini poco salutari. Ha raccontato di aver bevuto fino a 70 birre in un solo giorno e di aver tatuato parti del corpo mentre era sotto effetto dell’alcol, per non sentire il dolore. Inoltre, ha parlato delle poche ore di sonno che riusciva a dormire nelle notti trascorse in Italia.
Un racconto che lascia sbalorditi quello di Cicinho, ex terzino di Roma e Real Madrid. Dai tatuaggi fatti da ubriaco "per non sentire dolore" alle poche ore dormite di notte, passando per i tanti eccessi con l'alcol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Cicinho: "Distrutto dall’alcol: in un giorno 70 birre e 15 caipirinhe. Oggi sono un pastore"
Leggi anche: Giugliano in Campania, ubriaco distrugge hotel e fugge con un carico di birre: arrestato
Cicinho: Distrutto dall’alcol: in un giorno 70 birre e 15 caipirinhe. Oggi sono un pastoreL'ex giocatore del Real e della Roma si racconta senza filtri: Iniziai a bere a 13 anni a una festa, me ne sono innamorato. Vivevo il calcio così: guadagnare soldi per divertirmi. Ho 33 tatuaggi, ma ... msn.com
Cicinho sull'avventura di Heinze alla Roma: Attaccò Totti nello spogliatoio. E non giocò mai piùNel corso di una intervista concessa ad Arena SBT, l'ex giallorosso Cicinho ha parlato di un episodio riguardante l'ex difensore Gabriel Heinze e Francesco Totti: Heinze era un pazzo. Ricordo che una ... tuttomercatoweb.com