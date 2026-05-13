Basilicata il consenso di Bardi scende al 33% | è in fondo alla lista

In Basilicata, il livello di consenso nei confronti del presidente regionale è sceso al 33%, posizionandosi all'ultimo posto tra i leader delle regioni italiane. La diminuzione di sei punti rispetto alle rilevazioni precedenti rappresenta il calo più consistente tra i presidenti di regione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici di questa flessione, né si conoscono le cause che hanno portato a questa diminuzione di popolarità.

? Punti chiave Perché il calo di Bardi è più marcato rispetto agli altri presidenti?. Quali fattori hanno causato la perdita di 6 punti in Basilicata?. Come si posiziona la Basilicata rispetto alla classifica nazionale dei presidenti?. Cosa indica questo improvviso allontanamento degli elettori lucani dalle istituzioni?.? In Breve Bardi scende al 33% dopo la riconferma elettorale dell'aprile 2024.. Fedriga guida la classifica nazionale con il 65% di gradimento.. Schifani registra il valore minimo in Sicilia con il 25%.. Rocca cala al 29% nel Lazio mentre Fontana resta al 35%.. Il consenso di Vito Bardi in Basilicata ha registrato un calo di 6 punti rispetto all’anno scorso, secondo i dati del sondaggio Swg che analizza il gradimento dei presidenti di Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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