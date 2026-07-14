Nel Valdarno, due uomini sono stati arrestati in poche ore durante controlli dei carabinieri tra via Peruzzi e via Napoli. Il primo è stato fermato con un tappetino “imbottito” nascosto in auto, mentre il secondo è stato arrestato poco dopo perché aveva appena perso la bicicletta. Entrambi sono stati portati in caserma. Le operazioni sono avvenute in rapida successione, senza ulteriori dettagli sui motivi degli arresti.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Giornata parecchio movimentata nel Valdarno, dove i carabinieri di San Giovanni hanno arrestato due uomini nel corso di altrettanti controlli tra via Peruzzi e via Napoli. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio in via Peruzzi. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un’auto guidata da un 24enne di origini albanesi che, secondo quanto riferito dall’Arma, avrebbe mostrato fin da subito un certo nervosismo. E quando a un posto di controllo si comincia a sudare più del dovuto, di solito non è per il riscaldamento acceso. I carabinieri hanno quindi approfondito gli accertamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Valdarno, uno col tappetino “imbottito” e l’altro con la bici appena sparita: due arresti in poche ore

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