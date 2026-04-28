Uno evade dai domiciliari l' altro è in possesso di sostanze e 800 euro | due arresti in poche ore
Nelle ultime ore, i carabinieri di Ferrara hanno effettuato due arresti durante controlli di routine. Nel primo caso, un uomo di 26 anni è stato catturato mentre era in fuga dopo aver lasciato la propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari. In un'altra operazione, sono stati fermati due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e di circa 800 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno proseguito le attività di controllo sul territorio.
Due arresti in poche ore. Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Ferrara che nel primo pomeriggio di domenica 26, hanno rintracciato e arrestato per evasione un 26enne che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, si era allontanato dalla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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