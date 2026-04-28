Uno evade dai domiciliari l' altro è in possesso di sostanze e 800 euro | due arresti in poche ore

Nelle ultime ore, i carabinieri di Ferrara hanno effettuato due arresti durante controlli di routine. Nel primo caso, un uomo di 26 anni è stato catturato mentre era in fuga dopo aver lasciato la propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari. In un'altra operazione, sono stati fermati due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e di circa 800 euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno proseguito le attività di controllo sul territorio.