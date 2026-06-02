Uno perde l' orientamento e l' altro scivola | doppio intervento in poche ore per il Soccorso alpino

Notizia in breve

Il 2 giugno, il soccorso alpino è intervenuto due volte nell’Aquilano per due escursionisti. Il primo ha perso l’orientamento, il secondo è scivolato durante un’escursione. Entrambi sono stati assistiti e trasportati a valle senza riportare ferite gravi. Nessuna altra persona coinvolta. Le operazioni si sono concluse senza complicazioni o complicanze.