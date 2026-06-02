Uno perde l' orientamento e l' altro scivola | doppio intervento in poche ore per il Soccorso alpino
Il 2 giugno, il soccorso alpino è intervenuto due volte nell’Aquilano per due escursionisti. Il primo ha perso l’orientamento, il secondo è scivolato durante un’escursione. Entrambi sono stati assistiti e trasportati a valle senza riportare ferite gravi. Nessuna altra persona coinvolta. Le operazioni si sono concluse senza complicazioni o complicanze.
Doppio intervento del soccorso alpino nell’Aquilano nella giornata del 2 giugno, per due escursionisti che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze.Il primo intervento il Soccorso alpino lo ha fatto la mattina, in direzione della Sella di Monte Aquila, sul Gran Sasso, dove un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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