Valdarno | i carabinieri arrestano due persone

Due persone sono state arrestate nel Valdarno dai Carabinieri di San Giovanni. Una è stata fermata per detenzione di droga a fini di spaccio, l'altra per aver commesso un furto aggravato. Le operazioni sono state condotte nel corso di controlli di routine nella zona. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche delle operazioni.

Arezzo, 14 luglio 2026 – , rispettivamente, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e furto aggravato. I Carabinieri di San Giovanni Valdarno, durante due posti di controllo eseguiti tra via Peruzzi e via Napoli, hanno arrestato un 24enne di origini albanesi e un 38enne di origini nigeriane, rispettivamente, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per furto aggravato. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, durante un posto di controllo eseguito in orario pomeridiano, lungo la suddetta via Peruzzi, hanno sottoposto ad accertamenti un’autovettura, alla cui guida vi era un 24enne, di origini albanesi, il quale, sin dalle prime fasi dell’attività condotta dai militari dell’Arma, ha manifestato evidenti segni di agitazione e nervosismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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