droga e spaccio i carabinieri arrestano due persone

Nel fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato due persone coinvolte in attività di droga e spaccio. Durante un intervento, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti. Le persone fermate sono state portate in caserma per le procedure di rito. L’operazione si è svolta in diverse zone della città. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità delle persone arrestate o sulla quantità di droga sequestrata.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo, nell’ambito di mirati servizi volti alla prevenzione ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacent i, hanno eseguito due distinti arresti nel giro di poche ore, nei confronti un 51enne italiano e un 30enne nigeriano. Nella mattinata l’attenzione dei militari si è concentrata su un 51enne italiano, volto già noto alle forze dell’ordine, che è stato sorpreso in piena violazione del provvedimento della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto. Alla vista dei Carabinieri, il 51enne ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta, ma è stato prontamente bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Detenzione e spaccio di droga. Carabinieri arrestano 14 persone

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