A San Giovanni Valdarno, i Carabinieri hanno arrestato due persone in un’unica giornata. Durante controlli sul territorio, sono stati fermati e arrestati due soggetti: uno per droga e l’altro per furto. Le operazioni di polizia sono state condotte in modo mirato e tempestivo, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari o sugli eventuali coinvolgimenti. Le autorità continuano a monitorare la zona per prevenire ulteriori reati.

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Controlli intensificati da parte dei Carabinieri a San Giovanni Valdarno, dove l’attività di monitoraggio del territorio ha portato all’arresto di due persone per reati differenti nel corso di una singola giornata. Il primo intervento ha riguardato un giovane di 24 anni, di origini albanesi, fermato nel pomeriggio in via Peruzzi durante un posto di blocco. Il comportamento nervoso mostrato dal conducente ha spinto i militari a procedere con un controllo approfondito, che ha permesso di rinvenire tre dosi di cocaina nascoste sotto il tappetino dell’auto, oltre a una somma di denaro. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati recuperati altro hashish, ulteriori dosi di cocaina, strumentazione utile al confezionamento e alla pesatura della droga, nonché 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - San Giovanni Valdarno, i Carabinieri arrestano due persone per droga e furto

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Cronaca Aretina del 26.5.26

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