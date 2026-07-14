usa seconda vittima degli agenti ice in meno di una settimana

Due persone sono state uccise in meno di una settimana in incidenti collegati a operazioni dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane. La serie di episodi si aggiunge a precedenti accuse di violenze e abusi da parte dell’agenzia, già al centro di controversie. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche delle morti o sui soggetti coinvolti. La situazione ha suscitato critiche pubbliche e richieste di chiarimenti.

L'ennesima azione dell'Ice finita nel sangue. La controversa agenzia dell'immigrazione americana, la Immigration and Customs Enforcement, già finita più volte sotto accusa per le violenze sui cittadini, torna nell'occhio del ciclone per aver provocato due vittime in meno di una settimana. Un giovane di 26 anni, nazionalità colombiano, è stato ucciso nel Maine, costa est degli Stati Uniti, durante un rastrellamento che ha coinvolto l'Ice. Era autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale. Lo riferisce il Maine Immigrants' Rights Coalition secondo quanto riportato dai media americani. "La polizia di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Stati Uniti, agenti Ice uccidono un uomo a Minneapolis: vittima era 37enne americano

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